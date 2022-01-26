Двадцять героїв минулих сезонів "МайстерШеф" б'ються зараз за головний приз. Багато з учасників полюбилися українцям своїм колоритом, незвичайними стравами і пристрастями. Шинкарьов, який зараз просто глядач, теж має свого улюбленця. Про це хлопець розповів у своїх свіжих "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Я, до речі, визначився зі своїм фаворитом у сезоні😂 😂 😂. А ви?", - запитав він, показавши цікавий фрагмент з Віктором Перехрестом, учасником "МайстерШеф-4", який повернувся на проект за перемогою.

На кадрах Перехрест не впорався з рулоном рушників, забавно заплутавшись в папері.

"Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я про Вітю? Він дуже сильний тип 😂", - було чути, як Шинкарьов сміється за кадром.

"Ну, як можна не вболівати за цього героя? 😅 Вітя: швидкість 8/10, спритність 10/10, інтелект ∞, пошкодження 1000 😂, спеціальні навички: приготування дзадзиків 😂", - додав переможець "МайстерШеф-11".

"Коротше, цікавий сезон буде, я думаю", - підсумував Шинкарьов.

Прочитавши, що йому відповіли підписники, він відповів: "Я зрозумів ваші уподобання, я їх поділяю! Але якби треба було ставити гроші, я вибрав би Олександра Цвігуна".

Зазначимо, Віктор Перехрест після шоу працював у відомих столичних ресторанах, а потім загорівся ідеєю поліпшити харчування дітей та молоді. Тому був шеф-кухарем у скаутському таборі. Хлопець вважає, що головне для кулінара ― вміння дотримуватися чистоти, а також володіти креативом і здатністю викручуватися з будь-яких ситуацій.

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