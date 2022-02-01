Як передає Politeka.net, нещодавно почався новий "МастерШеф. Битва Сезонів", де зібралися яскраві представники попередніх сезонів, щоб поборотися за звання кращого шефа України. На сторінці кулінарного телешоу "МастерШеф" поділилися новою публікацією. На кадрі показала вибулого учасника сезону - Серафима (представник 11-го сезону).

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під публікацією, де висловлюють своє ставлення до учасника.

"Заслужено! Так як на битві сезонів готувати під диктовку - це перебір!", "Йому спочатку тут нічого було робити! Крім матів нічим не виділявся навіть у своєму сезоні! Все справедливо!", "З самого початку хотіла, щоб він покинув, не треба було ховати чорнило! Заслужив!", "Найслабший, самий зазнавайка, м'ясо в попередньому сезоні посмажити не міг", "Ось чому треба своєю головою думати", "спочатку була здивована, що його запросили. Це навіть не Вітя... є більш яскраві та успішні учасники в минулих битвах...".

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