В ексклюзивному інтерв'ю "Факти ICTV" кулінар Богдан Шинкарьов, який став переможцем 11 сезону шоу "Мастер Шеф", розповів про свою участь в шоу. Так, за словами Шинкарьова, на проєкті йому було важко не тільки морально, але й фізично через шалений графік.
"Загалом робота кухаря – це непросте заняття. Цілий день ти на ногах, плюс камери, інтерв’ю – це все вибивало з колії", - каже Богдан Шинкарьов.
За словами переможця, більшість глядачів дивляться шоу раз в тиждень і не бачать основної картинки, адже у кухарів-аматорів зовсім інший графік.
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Богдан Шинкарьов порівнює "Мастер Шеф" із серіалом "Гра в кальмара", де суддя шоу "Ектор Хіменес-Браво є номером один.
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