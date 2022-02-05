Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая взяла комментарий у певицы Натальи Могилевской, которая впечатлила видом в платье с впечатляющим вырезом.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая, которая ведет авторскую программу "Світське життя". Звезда в "Мистецьком Арсеналі" взяла комментарий у певицы Натальи Могилевской, которая пришла на "Украинскую неделю моды". Кадры с события были опубликованы в сторис "Світського життя" в Инстаграм.

На кадрах Катя Осадчая была в костюме и со шляпкой. Рядом стояла Могилевская, которая выбрала для мероприятия черное платье с впечатляющим вырезом.

На кусочке видео Могилевская рассказывала о своем наряде, а Катя спрашивала, как Наталья сегодня собиралась.

А до этого Могилевская засветилась в этом наряде вместе с Олей Поляковой. Звезды сделали несколько селфи, которые были опубликованы в сторис Инстаграм Оли.

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