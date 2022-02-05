Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая, которая ведет авторскую программу "Світське життя". Звезда в "Мистецьком Арсеналі" взяла комментарий у певицы Натальи Могилевской, которая пришла на "Украинскую неделю моды". Кадры с события были опубликованы в сторис "Світського життя" в Инстаграм.
На кадрах Катя Осадчая была в костюме и со шляпкой. Рядом стояла Могилевская, которая выбрала для мероприятия черное платье с впечатляющим вырезом.
На кусочке видео Могилевская рассказывала о своем наряде, а Катя спрашивала, как Наталья сегодня собиралась.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
52-летняя Дженнифер Лопес без смущения показала свои формы, прикрывшись сумочкой: "Не лучший наряд"
Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны: "Однозначно..."
Алина Гросу показала Осадчей роскошные хоромы своей семьи: хрустальные люстры и резная мебель
Жил в пансионате: как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство
А до этого Могилевская засветилась в этом наряде вместе с Олей Поляковой. Звезды сделали несколько селфи, которые были опубликованы в сторис Инстаграм Оли.
Напомним, Полякова усовершенствовала свою внешность и сама удивилась результату
А еще Politeka писала, что Полякову зовут на Евровидение, продюсер певицы раскрыл подробности
Также Politeka сообщала, что Полякова заставила плясать Дорофееву после конфликтов на "Голосі країни"