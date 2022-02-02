Анна Богдан, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, розповіла про свою проблему, яка у неї трапилася.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою завдяки участі в проекті" Холостяк " з Михайлом Заливако, де здобула перемогу. Тепер за зіркою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де блогерка ділиться багатьом цікавим.

В цей раз Ганна вирішила поділиться сторісами, в яких розповіла про свою біду.

"Останнім часом втрачаю прикраси. Ніколи такого не було. За 2 місяці 3 прикраси. Сьогодні незрозуміло як з мене злетіло одне з моїх улюблених...", - написавши Ганна.

На другому сторіс зірка сиділа вже перед дзеркалом, роблячи селфі.

"Вірите в забобони?", запитала Анна і запропонувала натиснути на Відповідь "Так" або "ні".

Після цього Богдан розвеселила себе і показала, як пестить кота.

"А це що за диво... Цілуватися хоче", - написала Ганна.

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