Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою завдяки участі в проекті" Холостяк " з Михайлом Заливако, де здобула перемогу. Тепер за зіркою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де блогерка ділиться багатьом цікавим.
В цей раз Ганна вирішила поділиться сторісами, в яких розповіла про свою біду.
"Останнім часом втрачаю прикраси. Ніколи такого не було. За 2 місяці 3 прикраси. Сьогодні незрозуміло як з мене злетіло одне з моїх улюблених...", - написавши Ганна.
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На другому сторіс зірка сиділа вже перед дзеркалом, роблячи селфі.
"Вірите в забобони?", запитала Анна і запропонувала натиснути на Відповідь "Так" або "ні".
Після цього Богдан розвеселила себе і показала, як пестить кота.
"А це що за диво... Цілуватися хоче", - написала Ганна.
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