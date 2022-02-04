Как передает Politeka.net, Аида Николайчук прославилась как победительница третьего сезона шоу "Х-фактор". Как известно, недавно певица заявила, что после долгого отсутствия решила вернуться на сцену и записала новую песню, на которую вскоре выпустила клип. На своей странице в Инстаграм Николайчук поделилась новыми Сториз на своей странице в Инстагарм. На кадрах она запечатлела свою младшую сестру Сашу, которая приехала помочь певице с созданием контентом на съемках клипа.

"Вчера сестра Саша приехала. Будет делать контент на съемках клипа", — рассказала Аида Николайчук.

Как известно, отношения между сестрами хорошие. Николайчук всегда заступалась за свою младшую сестру. Певица занималась карате, и когда кто-то пытался обидеть Сашу, то непременно заступалась за неё. Одна из историй закончилась тем, что Николайчук сломала нос мальчику, а сама вывихнула палец.

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