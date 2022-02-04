Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим українським телеведучим. Як відомо, нещодавно він покинув Україну і поїхав до Канади, залишивши свою дружину Христину Гірник вдома. Цього разу Остапчук поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Зараз телеведучий перебуває в місті Торонто, де вирішив показати нереальний вигляд з вікна багатоповерхівки, який розкриває красу міста (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Який гарний вигляд", - підписав відео Володимир Остапчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Що за місто?", "Де такий шикарний вигляд?", "Кадр з сучасного фільму жахів", "Це просто Космос, як заворожуюче Красиво", "Дуже красиво, аж дух захоплює", "Нереально красиво", "Холодна краса", "Вау", "Клас".

Раніше повідомлялося, дружина ведучого Остапчука відповіла на питання про уколи краси і похвалилася результатом: "дуже красиво"

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