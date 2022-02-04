Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим українським телеведучим. Як відомо, нещодавно він покинув Україну і поїхав до Канади, залишивши свою дружину Христину Гірник вдома. Цього разу Остапчук поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Зараз телеведучий перебуває в місті Торонто, де вирішив показати нереальний вигляд з вікна багатоповерхівки, який розкриває красу міста (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Який гарний вигляд", - підписав відео Володимир Остапчук.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Що за місто?", "Де такий шикарний вигляд?", "Кадр з сучасного фільму жахів", "Це просто Космос, як заворожуюче Красиво", "Дуже красиво, аж дух захоплює", "Нереально красиво", "Холодна краса", "Вау", "Клас".
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