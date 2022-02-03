Як пише Politeka.net, ведучий проектів" Маска " та "Співають всі" Володимир Остапчук став учасником шоу «Хто зверху" , яке ведуть Леся Нікітюк і Сергій Притула.

Володимир Остапчук був в команді Сергія Притули разом з ведучим Славою Дьоміним і Володимиром Черняком.

У третьому раунді команди повинні були продемонструють, як вони розбираються в сучасних хітах і легендарних композиціях, але показали навіть більше. Так, коли почала грати пісня «Скандал» Тіни Кароль, Володимир Остапчук не стримався і влаштував спекотні танці, пародіюючи співачку.

Схоже, ведучому вдалося повеселити не тільки публіку, а й колег.

«Вова Остапчук, тебе может вкрасти Дан Балан» ,- прокоментували кадри в мережі.

Як відомо, Тіні Кароль приписували роман з молдавським Виконавцем, з яким вони перетнулися в шоу «Голос», де були тренерами учасників.

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