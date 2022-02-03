Як пише Politeka.net, ведучий проектів" Маска " та "Співають всі" Володимир Остапчук став учасником шоу «Хто зверху" , яке ведуть Леся Нікітюк і Сергій Притула.
Володимир Остапчук був в команді Сергія Притули разом з ведучим Славою Дьоміним і Володимиром Черняком.
У третьому раунді команди повинні були продемонструють, як вони розбираються в сучасних хітах і легендарних композиціях, але показали навіть більше. Так, коли почала грати пісня «Скандал» Тіни Кароль, Володимир Остапчук не стримався і влаштував спекотні танці, пародіюючи співачку.
Схоже, ведучому вдалося повеселити не тільки публіку, а й колег.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
"Неймовірно важко ховати дитину": маленької українки не стало прямо на уроці, деталі
Фіналіст "Холостячки" Діма Шевченко розкрив, що хворий: "Зізнаюся чесно..."
Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."
Сніг і дощі накриють Україну, вдарить мороз до -10: синоптики попередили про небезпеку
«Вова Остапчук, тебе может вкрасти Дан Балан» ,- прокоментували кадри в мережі.
Як відомо, Тіні Кароль приписували роман з молдавським Виконавцем, з яким вони перетнулися в шоу «Голос», де були тренерами учасників.
Нагадаємо, Володимир Остапчук оголосив, хто гідний їхати на "Євробачення-2022": "у зв'язку з останніми подіями..."
Як повідомляла Politeka, у Мережу потрапили кадри запальних танців Балана і Кароль: "Я тільки з Тіною..."
Також Politeka писала, що невідомі кадри Тіни Кароль з чоловіком викликали ажіотаж: "схожий на Дана"