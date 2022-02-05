Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Анна Сагайдачная, которая сыграла Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", где также снялись Ксения Мишина, Наталия Денисенко, Станислав Боклан и другие, Марину Дунаєву в "Красной королеве", а также множество других ролей, пришла на интервью к Алине Доротюк, которое опубликовали на YouTube-канале DOROTYE и разговорилась о своих отношениях с мужем.

Как известно, Анна Сагайдачная замужем за продюсером Евгением Третьяком, который сделал ей предложение три года назад после трех с половиной лет совместного проживания.

Анна Сагайдачная заметила, что они с мужем не часто ссорятся, ведь она очень вспыльчива, а он спокоен, поэтому все конфликты решают мирно. Однако, Аня вспомнила, что однажды они все же сильно поскандалили.

"Был единственный раз, когда я очень сердилась, даже не помню ситуацию, которая была, но помню, что сказала какие-то обидные слова. Это были не матерные слова, потому что я впринципе не матерюсь и не очень люблю мат, крайне редко могу сказать какие-то там слова... Я помню, что сказала какие-то обеденные слова, оскорбительные в его адрес. Кроме этого, еще и сказала, что-то о разводе", - пояснила Анна.

Сагайдачная заметила, что это сильно сказалось на их отношениях.

"Я увидела, что это нанесло какую-то непоправимую травму. То, что я сказала о возможности развода, сделало ему очень больно. И я это очень долго видела", - призналась звезда "Крепостной".

Анна заметила, что пожалела о своих словах и призвала всех девушек контролировать то, что они говорят. К счастью, Сагайдачной удалось снова наладить отношения с мужем, но это заняло много времени.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Крепостной" выдала правду о служебном романе и назвала имя актера: "Позволила этому случиться".

Напомним, что Мишина смутила кадрами из спальни и похвасталась необычным постельным бельем: "Не знала, что такое бывает".

Также Politeka писала, что новое творение "Квартал 95" с Логаем и Бокланом подняли на смех: "Что ни сериал, так плагиат".