Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram повідомили про прем'єру нового серіалу "Дім Бобринських", яка запланована на 21:45 31 січня. Серіал, у якому зіграв 62-річний відомий український актор театру та кіно Станіслав Боклан та переможець шоу "Танці з зірками", актор Артур Логай, покажуть на телеканалі "1+1".

"Друзі, вже 31 січня на вас чекає ще одна гучна прем'єра від Студії "Квартал 95"! З наступного понеділка на 1+1 стартує наш новий комедійний серіал "Дім Бобринських", - написали на сторінці.

За трохи фантастичним сюжетом, під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить із 1890 року свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського і вони починають жити разом.

У мережі вже почали активно обговорювати новий серіал, водночас відмічаючи схожість нового творіння "Квартал 95" із російським серіалом "Гусар".

"А от і "Гусар" під'їхав😁😁", "Якось дуже нагадує "Гусара", "Мені здається чи в Україні закінчилися актори? Що не фільм, серіал то одні й ті самі...", "🔥Ну нарешті!!!! А то і посміятися нема над чим! 😁Чекаю з нетерпінням!!! 😍", "Щось нового не можуть придумати. То значить треба підглянути до сусідів 😂", "Що не серіал, так і плагіат", - написали українці.

Окрім цього на сторінці вже показали відео нового серіалу.

"Я звичайно люблю квартал, але займатися плагіатом це вже не дуже добре (((((", "Гусар" по-українськи?😂", "Так це ж "Гусар", один в один", "Копія серіалу "Гусар", "Пародія на "Гусар"👏👏👏 👏", - відмітили коментатори.

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