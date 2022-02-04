Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і блогерка Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", поділилася з фанатами кадрами зі спальні. Зірка записала Instagram-сторіс, на яких показала себе в ліжку і похвалилася незвичайною постільною білизною.

Виявилося, що Ксенія випадково побачила в соцмережі сторінку, на якій продавали такі плюшеві набори, і відразу купила собі і синові Платону. Тепер вона ділиться своїм захопленням з шанувальниками.

"У мене стільки запитів з приводу моєї постільної білизни. Розповідаю історію. Нещодавно зайшла в Instagram, не вважайте мене за глухомань, але побачила таке плюшеве постільна білизна і отетеріла. Я не знала, що таке буває. Я відразу ж купила собі і своєму синочку. І це такий кайф, вам просто не передати. Я сплю і насолоджуюся. Мені здається, я його ніколи не поміняю", - поділилася враженнями Мішина.

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