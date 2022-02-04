В Сети назвали имя второго члена жюри на Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2022, который присоединится к популярной певице Тине Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на странице "suspilne.eurovision" в Instagram сообщают о подготовке к Национальному отбору на песенный конкурс Евровидение-2022, которое состоится в городе Турин, что в Италии. Сообщается, что полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая 2022 года, а финал - на 14 мая.

Как известно, первым членом жюри Национального отбора стала украинская певица Тина Кароль, которая в 2006 году представляла Украину на конкурсе в Афинах с песней "Show me your love" и заняла седьмое место.

Недавно сообщили, что к Кароль за судейским столом присоединится режиссер, сценарист и член правления Суспільного мовника Ярослав Лодыгин.

Поклонники активно прокомментировали новость в комментариях: "Оу, изюминка какая 🔥 ", "Где моя звездочка Данилко?", "Класс, поздравляю Ярослава👏👏👏", "😍😍🔥🔥 вот так неожиданность", "лучше бы уж Катя с Го-А 😍 ", "Где Данилко?", "Так, а где Данилко????????", "Данилка, пожалуйста, без него будет совсем не то😢", "Теперь надо еще Данилко в образе Сердючки. И все", "Хотелось, чтобы Данилко был в жюри", "Теперь ждем только Данилко!😍🔥".

Как видим, многие хотят увидеть в судейском кресле артиста Андрея Данилко.

Ранее Politeka сообщала, что Кароль в жюри Нацотбора на Евровидение 2022 вызвала бурную реакцию:"По крайней мере, не Лобода".

Напомним, что на "Евровидение-2022" может поехать экс-подопечная Потапа, что известно: "Уверен ,что не подведет".

Также Politeka писала, что ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль: "Тебя может украсть...".