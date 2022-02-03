Як пише Politeka.net, на сторінці " Суспільне. Євробачення " оголосили першого члена журі Нацвідбору. Першою стала співачка Тіна Кароль, яка в 2006 представляла Україну на Євробаченні в Афінах.
"Тіна Кароль у журі Нацвідбору на Євробачення-2022
У 2006 році в Афінах Тіна Кароль з піснею Show me your love представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, де посіла 7-е місце. У 2020 році була членом журі Національного відбору на Євробачення. За свою 19-річну музичну кар'єру у Народної артистки більше 20 музичних і телевізійних премій.
Хто сяде за суддівський стіл поруч з Тіною Кароль, стане відомо зовсім скоро", - написано в публікації і додана фотографія Кароль.
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Фанати поставили сотні лайків і почали обговорювати новину:
"Чи стане відомо сьогодні всіх членів журі?", "Неймовірна новина", "очікувано", " ікона. Це неймовірно, найкраща", " ніжність. Тиночка Кароль любов моя, чекай на мене", " Ну, принаймні, не Лобода".
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