Співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота), яка була учасницею "Голос країни" в команді Потапа, претендує на перемогу в нацвідборі Євробачення-2022.

Як пише Politeka.net, Роксолана Сирота - українська співачка родом зі Львова. Артистка заявила про себе на "Голосі країни", де була в команді продюсера Потап. І ось, на сторінці " Євробачення.юа " в Instagram з'явилися подробиці про її участь у Нацвідборі.

"Артист повинен максимально транслювати себе в своїх піснях..."

ROXOLANA (Роксолана Сирота): українська співачка та автор пісень, родом зі Львова. Учасниця 9 сезону "Голосу країни" в команді Потап.

Влітку минулого року представила артпроект "Ukraine is", А 12 листопада випустила його і в якості дебютного альбому. Це збірка з 5 оригінальних композицій, в яких поєднані Тексти українських письменників (Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Семенка, Ліни Костенко та Юрія Іздрика) та сучасні музичні аранжування. У створенні проекту взяли участь також Ніна Матвієнко і група KAZKA.

Для участі у фіналі національного відбору на Євробачення-2022 представила трек "Girlzzzz", прем'єра відбулася 20 січня", - було написано в публікації.

Фанати відразу почали обговорювати можливу учасницю від України:

"Все при ній-голос, зовнішність, пісня. чекаю як виступить на фіналі відбору, хоча впевнений що не підведе, найкрутіший варіант, як на мене, вірю в її перемогу", "Боже ну чому всі конкурсанти не можуть так само робити прем'єру, заздалегідь до конкурсу, а не в останні дні", "от якщо чесно , на даний момент (1 лютого) це для мене потенційний переможець нац.відбір. Гідна заявка реально і якщо порівнювати з іншими відомими вже піснями-найкраща", " пісня подобається, вона як артист і просто людина подобається. Очікую виступу у фіналі, сподіваюся буде вогонь".

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