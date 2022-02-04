37-річна Кароль влаштувалася на роботу в Київський національний університет культури і мистецтв, ректором якого є співак Михайло Поплавський. Останній оголосив у себе в Instagram, що Кароль стала завідуючою кафедрою естрадного співу, передає Politeka.net.
Ректор опублікував спільні фото зі співачкою, зроблені в різних локаціях університету культури. Тіна постала в модному хутряному пальто смарагдового відтінку з букетом квітів. Знаменитості мило посміхалися на камеру.
"Сила🔥🔥", "Супер, Михайле Михайловичу🔥 😍", "Крутяк😍", "Вітаємо❤️", "Яка велика молодець 😍", - коментують в Мережі.
Тіна Кароль поки ще ніяк не коментувала своє призначення на викладацьку посаду.
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Зазначимо, співачка протягом багатьох років була тренером вокального шоу "Голос країни". П'ять разів її підопічні ставали переможцями. У фіналі 11 сезону минулого року Тіна заявила, що покидає проект.
Коментуючи причини, Кароль зізналася, що не захотіла брати участь в інтригах, які вимагала від неї продюсерська команда.
При цьому, схоже, бажання навчати у артистки залишилося.
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