Українська співачка Тіна Кароль знайшла нове застосування своєму таланту - відмовившись від тренерства на "Голосі країни", зірка, тим не менш, не покинула наставництва.

37-річна Кароль влаштувалася на роботу в Київський національний університет культури і мистецтв, ректором якого є співак Михайло Поплавський. Останній оголосив у себе в Instagram, що Кароль стала завідуючою кафедрою естрадного співу, передає Politeka.net.

Ректор опублікував спільні фото зі співачкою, зроблені в різних локаціях університету культури. Тіна постала в модному хутряному пальто смарагдового відтінку з букетом квітів. Знаменитості мило посміхалися на камеру.

"Сила🔥🔥", "Супер, Михайле Михайловичу🔥 😍", "Крутяк😍", "Вітаємо❤️", "Яка велика молодець 😍", - коментують в Мережі.

Тіна Кароль поки ще ніяк не коментувала своє призначення на викладацьку посаду.

Зазначимо, співачка протягом багатьох років була тренером вокального шоу "Голос країни". П'ять разів її підопічні ставали переможцями. У фіналі 11 сезону минулого року Тіна заявила, що покидає проект.

Коментуючи причини, Кароль зізналася, що не захотіла брати участь в інтригах, які вимагала від неї продюсерська команда.

При цьому, схоже, бажання навчати у артистки залишилося.

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