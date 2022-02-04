Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным украинским комиком и серебряным призером высшей лиги КВН Украины. После этого звезду позвали работать в "Квартал 95", где он снимаетсяся в нескольких ситкомах, в частности «Однажды под Полтавой». Также артист занял место судьи проекта "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым.
Юрий Ткач регулярно радует своих фолловеров в Инстаграм новым контентом. За страницей шоумена следат 1,7 миллиона поклонников.
«Сначала включаю микрофон, а потом – голову», - написал артист в новом посте и показал забавное черно-белое фото.
Пост Юрия Ткача активно комментируют пользователи Сети.
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«В Вашем случае микрофон и голова синхронизированы и гармоничны)))) одновременно)😂😂😂 Вы большой молодчина», «Бывает», «Вы просто огонь», «Жизненная ситуация», - пишут в комментариях.
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