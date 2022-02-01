Дружина відомого українського шоумена, ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина не змовчала після реакції на її одкровення.

Як повідомляє Politeka.net, дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк, яка нещодавно розповіла, що на всі свої платежі і витрати, не рахуючи робітників, витрачає близько 50-60 тисяч гривень, не стерпіла реакції фоловерів.

Христину Горняк запитали невже вона дійсно стільки витрачає на місяць, і порадили зайнятися благодійністю.

"Витрати бувають в місяць різними, бувають більше і менше. Все залежить від різних моментів», - уточнила дружина Володимира Остапчука.

При цьому Христину Горняк обурило, що їй вказують, як розпоряджатися власними грошима.

"Діткам я допомагаю завжди, вже повірте мені, але терпіти не можу таких невихованих, як ви. Я ж не розповідаю вам, що краще б ви нирку продали і допомогли комусь або квартиру свою віддали бездомним... а ви чомусь вважаєте, що можете вказувати, що кому робити", - відповіла дружина Володимира Остапчука.

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