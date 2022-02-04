Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим, який минулого року вів проекти "Маска" і "Співають всі". А нещодавно зірка їздив до Канади, де жив з 2017 по 2019 рік. Після повернення в Україну Остапчук вирішив розповісти про різницю в кліматі між країнами.
"Як же нам пощастило з кліматом", - підписав сторіс Володимир і додав українські прапори.
"Взагалі, хлопці, хочу вам сказати, як же круто нам в Україні пощастило з кліматом. У нас м'яка зима, у нас класне не спекотне літо, у нас чотири сезони, сьогодні сонячний день, плюс два, мінус три вночі, взагалі відмінно. Це вам не Канада, де один день може бути -14, через два дні + 4, а потім знову -10 і такий вітер, якісь урагани вічні...", - сказати Володимир.
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"І мій червоний ніс", - додав Остапчук, написавши на сторіс.
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