Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім став відомим виконавцем після перемоги на шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська. На проекті співаки повинні були співати перед зоряною сотнею суддів і змусити їх встати і підспівувати. Завдяки проекту про Муаяде дізналася вся Україна і тепер за ним стежать тисячі фанатів в Instagram.
На новому фото співак був поруч з невідомою дівчиною.
"Знайомтеся, моя старша сестра Настя", - написав 16-річний хлопець.
На другому фото артист вирішив розповісти про вік родички.
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"У житті Настя виглядає на 13-14, але їй 18, схожі?", - написавши Муаяд.
Також зірка запропонував відповісти, чи схожі вони з сестрою чи ні, додавши можливість натиснути на кнопку "Так" або "ні".
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