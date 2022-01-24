16-річний співак і переможець "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав важливу для себе людину, представив публіці.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім став відомим виконавцем після перемоги на шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська. На проекті співаки повинні були співати перед зоряною сотнею суддів і змусити їх встати і підспівувати. Завдяки проекту про Муаяде дізналася вся Україна і тепер за ним стежать тисячі фанатів в Instagram.

На новому фото співак був поруч з невідомою дівчиною.

"Знайомтеся, моя старша сестра Настя", - написав 16-річний хлопець.

На другому фото артист вирішив розповісти про вік родички.

"У житті Настя виглядає на 13-14, але їй 18, схожі?", - написавши Муаяд.

Також зірка запропонував відповісти, чи схожі вони з сестрою чи ні, додавши можливість натиснути на кнопку "Так" або "ні".

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