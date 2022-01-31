Як пише Politeka.net, 16-річний виконавець дозволив шанувальникам послухати приспів своєї нової пісні "Instagram", яку він планує випустити через тиждень. Уривок композиції Муаяд опублікував у новому пості.

"Ексклюзив! Фрагмент моєї нової пісні Instagram! Прем'єра 7 лютого", - написав хлопець.

У новому відео можна почути Приспів його пісні, в якій згадуються соціальні мережі. Муаяд також показав обкладинку відповідного синглу зі своїм фото. На ньому молодий співак позував у сірому піджаку, прикриваючи рукою одне око.

Незважаючи на те, що Муаяд тільки починає будувати свою кар'єру, у нього вже з'явилися шанувальники, багато в чому завдяки проекту "Співають всі". Вони активно підтримали молодого виконавця в коментарях до його посту.

"Урааа! Пісня-хіт!!! І вона твоя! Продовжуй в тому ж дусі, а ми тебе підтримаємо! Ми віримо в тебе і любимо!", "Воу, це буде справжній хітяра, впевнений на всі 100!", "Дуже крута пісня. Впевнена буде такий хіт", "ти величезний молодець тільки вперед", - пишуть люди.

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