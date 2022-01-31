Як пише Politeka.net, 16-річний виконавець дозволив шанувальникам послухати приспів своєї нової пісні "Instagram", яку він планує випустити через тиждень. Уривок композиції Муаяд опублікував у новому пості.
"Ексклюзив! Фрагмент моєї нової пісні Instagram! Прем'єра 7 лютого", - написав хлопець.
У новому відео можна почути Приспів його пісні, в якій згадуються соціальні мережі. Муаяд також показав обкладинку відповідного синглу зі своїм фото. На ньому молодий співак позував у сірому піджаку, прикриваючи рукою одне око.
Незважаючи на те, що Муаяд тільки починає будувати свою кар'єру, у нього вже з'явилися шанувальники, багато в чому завдяки проекту "Співають всі". Вони активно підтримали молодого виконавця в коментарях до його посту.
"Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото
Солістка KAZKA Зарицька раптово покинула Україну: "Дуже екстрене рішення"
Пішов з життя відомий актор: "Довго мучився через сильні болі"
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
"Урааа! Пісня-хіт!!! І вона твоя! Продовжуй в тому ж дусі, а ми тебе підтримаємо! Ми віримо в тебе і любимо!", "Воу, це буде справжній хітяра, впевнений на всі 100!", "Дуже крута пісня. Впевнена буде такий хіт", "ти величезний молодець тільки вперед", - пишуть люди.
Нагадаємо, юний переможець "Співають всі" Муаяд похвалився змінами в житті.
Як повідомляла Politeka, 16-річний переможець "Співають всі" в стильному вбранні розкрив, чим займається зараз.
Також Politeka писала, що переможець "Співають всі" Муаяд похвалився 18-річною красунею-сестрою.