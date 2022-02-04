Як пише Politeka.net, 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім здобув популярність після перемоги на шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська. Тепер про талановитого хлопця дізналася вся Україна, і за ним стежать тисячі шанувальників в Instagram.
У новому пості Муаяд Абдельрахім поділився радісною новиною.
"Вже в понеділок прем'єра пісні Instagram! Пісня буде в двох варіантах! Російською та українською😉», - написав він.
Але на цьому Муаяд Абдельрахім не обмежився. Попереду у нього ще зйомка кліпу до цієї пісні.
«А ще в суботу знімаю кліп на цю пісню. Вперше в моєму житті буде зйомка в декількох локаціях з професійною командою🎥 побажайте удачі», - поділився юний співак.
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Відзначити, Муаяд Абдельрахім раніше вже публікував невеликі фрагменти нової композиції.
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