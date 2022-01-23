Як пише Politeka.net, у фіналі вокального шоу "Співають всі" на українському телеканалі перемогу здобув юний одесит Муаяд Абдельрахім. Після фіналу життя 16-річного хлопця круто змінилося. Він отримав широку популярність: хлопчика впізнають на вулиці, а його блог в Instagram налічує вже майже 10 тисяч фоловерів.
Муаяд Абдельрахім регулярно публікує фотознімки, зроблені як в студії, так і в звичайному житті.
Зараз юний співак вирішив показати, як йому підбирають стиль.
Він попозував у чорній футболці, яка класно поєднувалася на контрасті з білими штанами.
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На додаток до образу стали грубі черевики на масивній підошві, які є трендом вже декількох сезонів.
"Стільки примірок, скільки пройшло за останні 3 місяці, у мене не було за всі 16 років», - зізнався Муаяд Абдельрахім.
Шанувальникам його таланту сподобався образ. Про це вони пишуть в коментарях.
"Обожнюю", "Почалося зоряне життя", "Круто красень", - пишуть в мережі.
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