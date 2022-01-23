16-річний Муаяд Абдельрахім похвалився змінами в житті після перемоги на шоу "Співають всі".

Як пише Politeka.net, у фіналі вокального шоу "Співають всі" на українському телеканалі перемогу здобув юний одесит Муаяд Абдельрахім. Після фіналу життя 16-річного хлопця круто змінилося. Він отримав широку популярність: хлопчика впізнають на вулиці, а його блог в Instagram налічує вже майже 10 тисяч фоловерів.

Муаяд Абдельрахім регулярно публікує фотознімки, зроблені як в студії, так і в звичайному житті.

Зараз юний співак вирішив показати, як йому підбирають стиль.

Він попозував у чорній футболці, яка класно поєднувалася на контрасті з білими штанами.

На додаток до образу стали грубі черевики на масивній підошві, які є трендом вже декількох сезонів.

"Стільки примірок, скільки пройшло за останні 3 місяці, у мене не було за всі 16 років», - зізнався Муаяд Абдельрахім.

Шанувальникам його таланту сподобався образ. Про це вони пишуть в коментарях.

"Обожнюю", "Почалося зоряне життя", "Круто красень", - пишуть в мережі.

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