Как передает Politeka.net, Злата Огневич прославилась не только как талантливая певица, но и как главная героиня второго сезона проекта "Холостячка". Там она выбрала Андрея Задворного, однако, через месяц отношений они расстались. Как известно, совсем недавно певица вернулась с Африки, где отдыхала долгое время. На этот раз Злата Огневич засветилась на "Ukranian Fashion Week".

На кадрах Огневич позирует в легком коротком платье пастельного голубого цвета. Наряд дополняют огромные рукава-фонарики и необычный сияющий элемент в центре платья.

Напомним, недавно Огневич показала, чем занимается в ванной. Она рассказала, что делает себе массажи и наносит специальный охлаждающий тоник для кожи головы, который со временем избавил её от головной боли.

Ранее сообщалось, экс-"холостячка" Огневич в красном мини поделилась полезным советом для модниц: "Именно так все и работает"

Также, "Холостячка" Огневич решила научится водить авто и поделилась кадрами: "Насколько это вообще возможно..."

Politeka рассказывала, Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому: "Ты выбрала Задворного..."



