Как передает Politeka.net, Злата Огневич прославилась не только как талантливая певица, но и как главная героиня второго сезона проекта "Холостячка". Там она выбрала Андрея Задворного, однако, через месяц отношений они расстались. Как известно, совсем недавно певица вернулась с Африки, где отдыхала долгое время. На этот раз Злата Огневич засветилась на "Ukranian Fashion Week".
На кадрах Огневич позирует в легком коротком платье пастельного голубого цвета. Наряд дополняют огромные рукава-фонарики и необычный сияющий элемент в центре платья.
Напомним, недавно Огневич показала, чем занимается в ванной. Она рассказала, что делает себе массажи и наносит специальный охлаждающий тоник для кожи головы, который со временем избавил её от головной боли.
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