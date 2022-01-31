Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла про свою хворобу, і чи заразилася дочка.

Дружина Романа Сасанчина активно веде Instagram, в якому розповідає про життя своєї сім'ї, передає Politeka.net. Днями Іванна поділилася, що захворіла разом з чоловіком.

Дружина Сасанчина зізналася, що температура стала підійматися близько 12 години ночі, почало "ламати" тіло і є першіння в горлі. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Зараз молоді батьки найбільше турбуються про доньку Елізабет.

За словами дівчини, вона із чоловіком ходять біля дитини у масках. Лікарка прописала дівчинці промивати ніс, і пити багато рідини, а також потрібно збивати температуру, і якщо самопочуття погіршиться, потрібно звертатися до лікарні. Зірка Мережі зазначила, що залишити доньку ні з ким, тому виконують усі наполягання лікарів.

О 2.55 ночі дружина Романа Сасанчина розповіла про стан доньки.

"Моя найсильніша людинка маленька. Увечері температура 37,9, але спасибі богу зараз вже ні. Нічим не збивали, просто намагалися більше пити давати. Сподіваюся, Бог їй допоможе впоратися з цим вірусом", - поділилася зірка мережі.

У нових сторіс Іванна поділилася, що зараз температури вже немає, але їм з чоловіком важко дихати і є задишка, а у дочки - температура 37 градусів, дівчинка була примхливою, але поїла і начебто заснула.

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