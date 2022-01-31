Дружина Романа Сасанчина активно веде Instagram, в якому розповідає про життя своєї сім'ї, передає Politeka.net. Днями Іванна поділилася, що захворіла разом з чоловіком.
Дружина Сасанчина зізналася, що температура стала підійматися близько 12 години ночі, почало "ламати" тіло і є першіння в горлі. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Зараз молоді батьки найбільше турбуються про доньку Елізабет.
За словами дівчини, вона із чоловіком ходять біля дитини у масках. Лікарка прописала дівчинці промивати ніс, і пити багато рідини, а також потрібно збивати температуру, і якщо самопочуття погіршиться, потрібно звертатися до лікарні. Зірка Мережі зазначила, що залишити доньку ні з ким, тому виконують усі наполягання лікарів.
О 2.55 ночі дружина Романа Сасанчина розповіла про стан доньки.
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"Моя найсильніша людинка маленька. Увечері температура 37,9, але спасибі богу зараз вже ні. Нічим не збивали, просто намагалися більше пити давати. Сподіваюся, Бог їй допоможе впоратися з цим вірусом", - поділилася зірка мережі.
У нових сторіс Іванна поділилася, що зараз температури вже немає, але їм з чоловіком важко дихати і є задишка, а у дочки - температура 37 градусів, дівчинка була примхливою, але поїла і начебто заснула.
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