Известная певица и актриса Анна Тринчер после пластической операции укатила в Египет со своим женихом и показала, как отдыхает.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Как известно, недавно она сделала пластическую операцию на грудь. Сейчас артистка отправилась отдыхать в Египет вместе со своим женихом Александром Волошиным, который прославился как скандальный блогер. Тринчер опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, где предстала перед камерой в коротких шортах на фоне моря.

"Вот такая у нас красота!

Приехали в Египет, вкусно кушаем, ходим на дискотеки и время от времени загораем❤️



Мне нравятся не сезоны тем, что мало людей и ты не толпишься в вечной очереди!", — рассказала Анна Тринчер.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красотка", "Что за богиня", "Вау, какая ты красивая", "Фотки огонь, прям чувствуется атмосфера", "Очень-очень красивая", "Анечка ты просто богиня. Я знаю что ты не увидишь мой коммент, но знай я тобой восхищаюсь", "Я тоже хочу быть такой, как ты".

Ранее сообщалось, Тринчер после пластической операции рванула на отдых, но что-то пошло не так: "Вот так выглядит…"

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