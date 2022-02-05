Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - популярная украинская певица, которая прославилась на прослушиваниях "Х-Фактора", когда спела "Колыбельную" Полины Гагариной и судьи не поверили ей. Проект артистке удалось выиграть со второго раза, а те самые прослушивания набрали десятки миллионов просмотров на видеоплатформе Ютуб. Теперь звезда активно строит карьеру и развивает блог в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своих переменах.
"Последние полгода моей жизни проходят под девизом «большие перемены». Я сменила имидж, сменила музыкальный стиль и вокальную манеру. Эти полгода я активно работаю над собой и над своим новым музыкальным материалом. Все началось, когда я нашла песню «Je t’aime J’adore» и решила ее записать и выпустить. Благодаря этой песне вокруг меня собралась большая команда профессионалов и понеслось.
Мы сделали крутую фотосессию с Соней Плакидюк , бекстейдж которой вошел в видео на «Je t’aime J’adore». После чего начались кардинальные перемены и в моем творчестве.
В конце прошлого года мы выпустили мою первую песню в новом музыкальном стиле, которая получила название «Love is…», и сняли на нее красивое и глубокое видео.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Ушла из жизни неподражаемая актриса кино: "Не смогла вынести потерю любимого"
Жара накроет Украину с новой силой, появился прогноз на лето: "Июнь будет отличаться..."
Оборвалась жизнь знаменитого актера: "Выиграл битву с раком, но потерпел поражение от..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
А еще у меня для вас отличные новости, мы с командой уже заканчиваем работу над первой частью моего альбома и сегодня стартовал первый день съемок клипа на одну очень важную песню из него. Послушать первый ЕР из альбома и посмотреть клип вы сможете уже 4 марта. Кто здесь ждет?)))", - написала Аида.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Очень жду,вы очень талантливая", "пусть все задуманное в этом году сбудется!", "Я думаю, все ждут и особенно я", "Как всегда с нетерпением и предвкушении)))".
Напомним, победительница "Х-Фактора" Николайчук засветила свою сестру-красавицу, которую защищала от хулиганов
Также Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук показала редкие кадры с красавцем-сыном
А еще Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук в восторге от своей новой внешности