Певица Аида Николайчук, которая победила на "Х-Факторе", рассказала, как сильно изменилась за последнее время.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - популярная украинская певица, которая прославилась на прослушиваниях "Х-Фактора", когда спела "Колыбельную" Полины Гагариной и судьи не поверили ей. Проект артистке удалось выиграть со второго раза, а те самые прослушивания набрали десятки миллионов просмотров на видеоплатформе Ютуб. Теперь звезда активно строит карьеру и развивает блог в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своих переменах.

"Последние полгода моей жизни проходят под девизом «большие перемены». Я сменила имидж, сменила музыкальный стиль и вокальную манеру. Эти полгода я активно работаю над собой и над своим новым музыкальным материалом. Все началось, когда я нашла песню «Je t’aime J’adore» и решила ее записать и выпустить. Благодаря этой песне вокруг меня собралась большая команда профессионалов и понеслось.

Мы сделали крутую фотосессию с Соней Плакидюк , бекстейдж которой вошел в видео на «Je t’aime J’adore». После чего начались кардинальные перемены и в моем творчестве.

В конце прошлого года мы выпустили мою первую песню в новом музыкальном стиле, которая получила название «Love is…», и сняли на нее красивое и глубокое видео.

А еще у меня для вас отличные новости, мы с командой уже заканчиваем работу над первой частью моего альбома и сегодня стартовал первый день съемок клипа на одну очень важную песню из него. Послушать первый ЕР из альбома и посмотреть клип вы сможете уже 4 марта. Кто здесь ждет?)))", - написала Аида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Очень жду,вы очень талантливая", "пусть все задуманное в этом году сбудется!", "Я думаю, все ждут и особенно я", "Как всегда с нетерпением и предвкушении)))".

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