Певица и блогерка Анна Тринчер, которая недавно решилась на операцию, показала, какую устроила фотосессию в Египте, впечатлив кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер недавно сделала операцию по увеличению бюста. Теперь у звезды третий размер и она отправилась на отдых в Египет. На новом видео в Инстаграм блогерка показала, как проходила фотосессия.

На видео Анна была в платье с разрезом и открытой спиной. Звезда показала съемки на нескольких локациях, впечатляя видом.

"Вроде смотришь- такие красивые кадры, так все летит, так все легко…

А за этим:

подъем в 5:30

неимоверный ветер на локации, что аж фотограф офигел… сдувало все: тапки, меня, меня с платьем (кстати, оно выступало, как парашют)

сумасшедший холод, а я в платье

из-за ветра, я подверглась избиению песка, который максимум только в моё нижнее место не смог залезть

и ходить по кораллам, это тоже, знаете ли, НЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!", - написала Анна.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Безумно завораживает и очень красиво", "Это очень круто, у меня мурашки по телу от того как это красиво", "Нереально красиво, каждая секунда видео пропитана такой же нереальной атмосферой", "Все очень шикарно. И если вы это все терпели, значит считали, что оно стоило результата))))",

Напомним, Тринчер после пластики устроила смелую съемку в прозрачном костюмчике у моря

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