Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер недавно сделала операцию по увеличению бюста. Теперь у звезды третий размер и она отправилась на отдых в Египет. На новом видео в Инстаграм блогерка показала, как проходила фотосессия.
На видео Анна была в платье с разрезом и открытой спиной. Звезда показала съемки на нескольких локациях, впечатляя видом.
"Вроде смотришь- такие красивые кадры, так все летит, так все легко…
А за этим:
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подъем в 5:30
неимоверный ветер на локации, что аж фотограф офигел… сдувало все: тапки, меня, меня с платьем (кстати, оно выступало, как парашют)
сумасшедший холод, а я в платье
из-за ветра, я подверглась избиению песка, который максимум только в моё нижнее место не смог залезть
и ходить по кораллам, это тоже, знаете ли, НЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!", - написала Анна.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Безумно завораживает и очень красиво", "Это очень круто, у меня мурашки по телу от того как это красиво", "Нереально красиво, каждая секунда видео пропитана такой же нереальной атмосферой", "Все очень шикарно. И если вы это все терпели, значит считали, что оно стоило результата))))",
Напомним, Тринчер после пластики устроила смелую съемку в прозрачном костюмчике у моря
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