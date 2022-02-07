Популярная актриса 52-летняя Дженнифер Лопес решила вспомнить о прошлом и о своих целях, которые ставила несколько лет назад.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес решила высказаться о своем интервью из прошлого и удивилась тому, как быстро меняется жизнь с течением временем. В Инстаграм Лопес опубликовала небольшой ролик, на котором она облистала в красном платье.

«Я очень люблю каждого из своих фанатов!!!! #JLovers Я не могу поверить, что @jlo все еще говорит о том моменте 11 октября 2012 года, когда она прочитала мой знак во время своего концерта и буквально спрыгнула со сцены, чтобы просто обнять человека.

Большинству это может показаться глупым, но вы действительно не можете понять, что это значило и до сих пор означает для этой маленькой девочки, танцующей в одиночестве под свои песни в своей комнате, знать, что ее образец для подражания знает, какое влияние она оказала на ее жизнь, и я рада в этот момент, что такая мелочь, как держать табличку, оставила в ней такие же осязаемые эмоции спустя 10 лет» - высказалась Дженнифер.

«Все заслуженно!!! Продолжайте вдохновлять 👑💯✨; Люблю тебя, детка ❤️; Ты вдохновила многих из нас, Дженнифер! Мы любим тебя ❤️; И мы любим вас еще больше 🥺. Всегда рядом с тобой @jlo 😘😘; Пусть текут слезы - живи этим моментом и предайся любви 🥰🥰🥰; настоящее вдохновение ❤️❤; у меня мурашки по коже заставили меня плакать; Так хорошо выглядит👍» - пишут в сети.

До этого мы писали, перед выходом комедии, в которой она снялась в главной роли и превратилась в взбалмошную невесту, артистка все время интригует соцсети.

Как можно заметить, на новых кадрах Дженнифер также показала и себя в всей красе в джинсовом костюме и прикрыла лишнее сумочкой.

Ранее сообщалось, 52-летняя Лопес в блестках и сеточке показала, на что способна на сцене: "Никогда не стареешь"

Также, 52-летняя Лопес втиснулась в черное платье с вырезом, доказав свою привлекательность: "Видели этот живот?"

Politeka рассказывала, Лопес в белом платье с перьями изумила фигурой рядом с молодым красавцем: "Шалит Дженни"