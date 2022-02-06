Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - 18-летняя дочь Елены Кравец, которая стала настоящей звездой "Квартал 95". Девушка уже несколько лет снимает отдельно жилье от родителей, живя с подружкой. Как признавалась Елена, Маше предложили такой вариант сами родители, ведь после рождения двойняшек стало мало места в доме. Дочь Кравец обожает танцы, а еще ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Маша показала, какой образ выбрала для дня рождения подружки. На фото дочь Кравец была в кофточке и кожаных штанах. На других фото можно увидеть красотку с подружками.
"Вот такие красивые мы были на невероятном празднике в честь дня рождения", - написала Маша.
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Фанаты поставили сотни лайков, включая Элину Мбани и жену Евгения Кошевого, а также написали комментарии:
"Кайф", "Моя девочка", "О, Боги. Красавицы мои любимые", "Вау, ты красота", "Шикарная", "Стоим с подружками классными, ручки всегда в кармане))", "Фигура огонь".
Напомним, 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" изумила видом с взъерошенными волосами
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