Как пишет Politeka.net, 31-летняя Ольга Харлан - успешная спортсменка из Украины, которая имеет множество международных медалей, включая олимпийской чемпионки. Звезда решила недавно попробовать свои силы в "Танцях з зірками", где танцевала с Дмитрием Дикусаром. Но победу паре не удалось одержать, хотя и получили "серебряные" медали проекта. Не забывает Харлан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Ольга решила узнать, на кого похожа с утра.
Программа показала, что на 40% спортсменка Хью Джекман, а на 60; Дуэйн Джонсон.
"Не, ну это уже звоночек. Хоть бы на женщину быть похожей в воскресенье утром", - написала Ольга, после чего отправилась в салон красоты.
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"Вот так уже больше на человека похожа. Прямо чувствую, как волосикам хорошо", - написала Ольга, показывая результат похода.
Напомним, пополнение в семье Ольги Харлан: как теперь выглядит обычное утро олимпийской чемпионки и экс-партнерши Дикусара
А еще Politeka сообщала, что экс-партнерша Дикусара Ольга Харлан выдала, как страдает из-за своего характера
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