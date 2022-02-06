Известная украинская спортсменка, участница последнего сезона шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан, где танцевала с Дмитрием Дикусаром, показала, как преобразилась после салона.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя Ольга Харлан - успешная спортсменка из Украины, которая имеет множество международных медалей, включая олимпийской чемпионки. Звезда решила недавно попробовать свои силы в "Танцях з зірками", где танцевала с Дмитрием Дикусаром. Но победу паре не удалось одержать, хотя и получили "серебряные" медали проекта. Не забывает Харлан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга решила узнать, на кого похожа с утра.

Программа показала, что на 40% спортсменка Хью Джекман, а на 60; Дуэйн Джонсон.

"Не, ну это уже звоночек. Хоть бы на женщину быть похожей в воскресенье утром", - написала Ольга, после чего отправилась в салон красоты.

"Вот так уже больше на человека похожа. Прямо чувствую, как волосикам хорошо", - написала Ольга, показывая результат похода.

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