Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала, куда пропала на полтора дня и почему не выходила на связь с фанатами.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая известная своими ролями в украинских сериалах и выступает на театральной сцене, также является активной блогершей в Instagram. Недавно звезда пропала из соцсети, а теперь вернулась и рассказала, что случилось и почему она не выходила на связь с поклонниками целых полтора дня.

Оказалось, что Анна поспорила с подругой, что не будет заходить в Инстаграм 36 часов, и судя по тому, что она исчезла, у нее это получилось. Теперь, когда она вернулась, то рассказала об этом споре.

"Вот этом я выпала из инста-жизни на полтора дня вообще. Занималась детьми, готовила, убирала и не снимала ни одной сторис. Молодец я? Скучали? Я вернулась!", - рассказала Саливанчук в сторис.

"Поспорила с подругой, что 36 часов буду без Инстаграм. Как вы поняли, я выиграла", - подписала сторис актриса.

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