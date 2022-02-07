Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена 37-летнего украинского теле- и радиоведущего, ведущего популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) рассказала поклонникам о своих проблемах со здоровьем и пожаловалась, что в больнице с ней произошла очень неприятная ситуация.

Дело в том, что Кристина Остапчук, которая решила сделать обследование шеи, не смогла сделать МРТ, потому что ей стало очень плохо.

"Так вот, когда мне сказали НЕ шевелиться и НЕ дышать так глубоко, мне начало становиться так плохо...", - сказала Кристина Остапчук.

Жена Владимира заметила, что раньше никогда такого не было, хотя она за свою жизнь много раз делала МРТ.

"Я в своей жизни из-за травм сделала уже штук 10-15 МРТ, плюс легкие с ковидом и никогда такого не было! А тут у меня началась нехватка воздуха, начали потеть ладошки и участилось сердцебиение. Два раза останавливали обследование и я сказала, что не могу", - сказала Кристина и спросила у поклонников, было ли у кого такое и что с этим делать.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал фото со счастливой женой, украинцы не смолчали: "С бывшей смотрели лучше".

Напомним, что ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль: "Тебя может украсть...".

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