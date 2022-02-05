Богдан Шинкарьов, який став переможцем 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", розповів шанувальникам, що зібрався деякий час пожити в США.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф"-11 Богдан Шинкарьов часто розповідає шанувальникам про свої плани. Цього разу кулінар повідомив, що збирається летіти з України та показав фото з літака. Як з'ясувалося, Богдан Шинкарьов полетів до США.

Він пояснив, що має декілька вільних місяців до початку навчання у Франції, тому він вирішив пожити у місті Лос-Анджелес у штаті Каліфорнія.

На сторінці Шинкарьов опублікував пост, у якому детально розповів про свої наміри. За його словами, після перемоги на "Мастер Шеф" йому поновили візу в США і Шинкарьов вирішив летіти. Як пояснив Богдан, після навчання в кулінарній школі Le Cordon Bleu він планує відкривати власний ресторан чи доставку їжі, тому часу на подорожі не буде.

"Зізнатися чесно, було страшнувато: я вже кілька років активно не мандрував, а тут ще й лечу один, через океан, 27 годин у дорозі, 20 з яких у літаку 😳

Нооо життя одне, і на страхи та сумніви у нас просто немає часу⌛️

Мені вже майже 30, а я ще стільки всього не зробив, треба поспішати жити! 😊", - написав Шинкарьов.

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