Як передає Politeka.net, дружина Романа Сасанчина на своїй сторінці в Instagram поділилася сімейним фото та розповіла про особливий день у своєму житті.

«Цей день назавжди залишиться в моєму серці», - написала вона.

Іванна Сасанчин поділилася знімком хрестин їхньої з Романом дочки Елізабет.

Прихильники пари бурхливо відреагували на пост, вони вітають молоде весілля та зичать довгого і щасливого життя їхній доньці.

«Неперевершені», «Неймовірні😍😍😍 👏👏👏 всього найкращого вашій сім'ї», «Така краса😍 щастя вам», «Вітаємо», «Поздоровляю, всього найкращого вашій сім'ї, щастя вам», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Роман та Іванна Сасанчин вперше стали батьками 30 грудня.

Нещодавно Іванна захворіна на коронавірус і з маленькою донечкою потрапила до лікарні. в Романа також підтвердили Covid-19, але він залишився лікуватися вдома.

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