Певица Аида Николайчук, которая победила на "Х-Факторе", впечатлила образом и рассказала о планах на весну.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная певица, которая прославилась благодаря прослушиваниям "Х-Фактора", где спела хит Полины Гагариной. Сейчас артистка продолжает заниматься творчеством и поделилась новыми планами на весну в Инстаграм.

"Съемочный процесс такой увлекательный! Когда тебя окружает огромная команда профессионалов, заряжаешься энергией и вдохновением. Многие артисты любят только студийную и концертную работу, а я всегда кайфую от съемок клипов. Сегодня завершающий день съемочного процесса моего нового музыкального видео. Будет красиво, эпично, масштабно! Признаюсь, такого у нас еще не снимали. Спасибо, Ярослав, за твои идеи! Результатом поделюсь уже 4 марта на моем YouTube-канале. Так что, кто не подписался, обязательно это сделайте", - написала Адида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Моложе, чем раньше", "С днем прекрасной Аиды", "Прекрасная".

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