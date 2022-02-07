Как передает Politeka.net, жена Романа Сасанчина на своей странице в Instagram поделилась трогательными семейными кадрами.

Роман и его возлюбленная Иванна заключили брак 2 декабря 2021 года, а 30 декабря они стали родителями – на свет появился их первый ребенок. Девочку назвали Элизаберт.

В новом посте Иванна Сасанчин поделилась кадрами с крестин, котрые состоялись ранее.

"Моя самая дорогая девочка, люблю тебя всем сердцем", - написала она.

Тронуты пользователи сети поздравляют молодых супругов и желают счастливой жизни их дочери.

«Маленькая принцеска», «Красавица», «Иванка, твоя доченька просто прекрасна❤, пусть растет здоровая и счастливая», «Это такое счастье!! Поздравляем», «Здоровье. Вашей крохе», «Непревзойденная маленькая крошка», «Какая красотка», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Иванна Сасанчин заболела коронавирусом и с маленькой дочкой попала в больницу.

Напомним, жена победителя "Голоса страны" Сасанчина растрогала семейным фото: «Навсегда останется в моем сердце»

Как сообщала Politeka, жена победителя "Голоса страны" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения

Также Politeka писала, что новая беда настигла жену звезды "Голоса страны" Сасанчина с ребенком: "так болит, что не выдерживаю"