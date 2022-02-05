Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка захворіла коронавірусом і разом з одномісячною дочкою Лізою попала в лікарню, розповідає шанувальникам про перебіг хвороби. Зауважимо, що в Романа також підтвердили Covid-19, але він лікується вдома.

Так, Іванка пожалілася шанувальникам на нові проблеми зі здоров'ям.

"Мене вчора почав живіт боліти дуже, а сьогодні вже так болить, що не витримую! Малишка з рук не злазить, вже третю ніч ходимо по палаті туди-сюди. Надіюся, що сьогодні зможуть пустити додому… Якщо сьогодні ще цілий день і вечір на руках буде, то я точно звідси не вийду, а виповзу", - пожалілася Іванка шанувальникам.

Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року дружина Сасанчина народила дівчинку Лізу. Іванці були змушені зробити кесарів розтин, тому вона ще не встигла відновитися.

Раніше Politeka повідомляла, що вражений вірусом Сасанчин після народження дочки заговорив про другу дитину: "Ще одного бейбіка".

Нагадаємо, що Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина.

Також Politeka писала, що вірус дістався родини переможця "Голосу країни", в якому стані дитина: "Сподіваюся, Бог їй допоможе".