Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка захворіла коронавірусом і разом з одномісячною дочкою Лізою попала в лікарню, розповідає шанувальникам про перебіг хвороби. Зауважимо, що в Романа також підтвердили Covid-19, але він лікується вдома.
Так, Іванка пожалілася шанувальникам на нові проблеми зі здоров'ям.
"Мене вчора почав живіт боліти дуже, а сьогодні вже так болить, що не витримую! Малишка з рук не злазить, вже третю ніч ходимо по палаті туди-сюди. Надіюся, що сьогодні зможуть пустити додому… Якщо сьогодні ще цілий день і вечір на руках буде, то я точно звідси не вийду, а виповзу", - пожалілася Іванка шанувальникам.
Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року дружина Сасанчина народила дівчинку Лізу. Іванці були змушені зробити кесарів розтин, тому вона ще не встигла відновитися.
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Раніше Politeka повідомляла, що вражений вірусом Сасанчин після народження дочки заговорив про другу дитину: "Ще одного бейбіка".
Нагадаємо, що Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина.
Також Politeka писала, що вірус дістався родини переможця "Голосу країни", в якому стані дитина: "Сподіваюся, Бог їй допоможе".