Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна показалась с мужем и рассказала, на кого больше похожа малышка-дочь.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин и Иванна расписались второго декабря, а уже 30 декабря у пары появилась дочь, которую назвали Лизой. На новых сторис Иванна решила ответить на вопросы любопытных фанатов.

"На кого больше похожа, на тебя или на Рому?", - спросил фолловер.

"На нашего кума", - ответила Иванна и засмеялась.

На кадрах девушка стояла рядом с супругом, а в руках держала малышку.

"Успеваешь с домашними делами справляться?", - спросил еще один фанат.

"Когда Рома помогает, тогда успеваю. Но когда не помогает, тогда вообще ничего не успеваю", - чесно призналась Иванна.

А после этого Иванна показала, как уложила спать девочку. Малышка с закрытыми глазами лежала на маме.

Напомним, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина после больницы восхитила кадрами с дочкой

Также Politeka сообщала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения

Также Politeka писала, что сраженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке



