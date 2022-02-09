Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин и Иванна расписались второго декабря, а уже 30 декабря у пары появилась дочь, которую назвали Лизой. На новых сторис Иванна решила ответить на вопросы любопытных фанатов.

"На кого больше похожа, на тебя или на Рому?", - спросил фолловер.

"На нашего кума", - ответила Иванна и засмеялась.

На кадрах девушка стояла рядом с супругом, а в руках держала малышку.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках

Любопытное фото с "поседевшими" Даном Баланом и Кароль появилось в Сети: "У любви нет времени"

Ефросинина раскрыла неизвестные подробности о Елене Кравец из "Квартал 95": "Она все время в жестком..."

Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Показать еще

"Успеваешь с домашними делами справляться?", - спросил еще один фанат.

"Когда Рома помогает, тогда успеваю. Но когда не помогает, тогда вообще ничего не успеваю", - чесно призналась Иванна.

А после этого Иванна показала, как уложила спать девочку. Малышка с закрытыми глазами лежала на маме.

Напомним, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина после больницы восхитила кадрами с дочкой

Также Politeka сообщала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения

Также Politeka писала, что сраженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке