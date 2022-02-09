Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин и Иванна расписались второго декабря, а уже 30 декабря у пары появилась дочь, которую назвали Лизой. На новых сторис Иванна решила ответить на вопросы любопытных фанатов.
"На кого больше похожа, на тебя или на Рому?", - спросил фолловер.
"На нашего кума", - ответила Иванна и засмеялась.
На кадрах девушка стояла рядом с супругом, а в руках держала малышку.
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"Успеваешь с домашними делами справляться?", - спросил еще один фанат.
"Когда Рома помогает, тогда успеваю. Но когда не помогает, тогда вообще ничего не успеваю", - чесно призналась Иванна.
А после этого Иванна показала, как уложила спать девочку. Малышка с закрытыми глазами лежала на маме.
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