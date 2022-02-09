Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является известным певцом и мужем популярной артистки - Нади Дорофеевой. На своей странице в Инстаграм артист решил спросить своих поклонников, что их раздражает в нём.
Дантес отреагировал на то, что писали ему пользователи сети. Ему припомнили его нарциссическое поведение и предположили, что он это делает специально, поскольку таким не является.
"Так да! Это защита моя! Но я услышал, спасибо", — ответил Дантес.
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Также, певцу написали о том, что им не нравится то, что он поет. В свою очередь Дантес написал, что подумает над этим.
Далее Дантеса обвинили в том, что он живет на деньги своей жены Нади Дорофеевой и позволяет над собой шутить на вечную тему.
"Иногда нужно давать людям подумать, что они лучше тебя", — ответил артист.
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