Известный украинский артист и муж певицы Нади Дорофеевой - Владимир Дантес выслушал, что о нём думают поклонники.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является известным певцом и мужем популярной артистки - Нади Дорофеевой. На своей странице в Инстаграм артист решил спросить своих поклонников, что их раздражает в нём.

Дантес отреагировал на то, что писали ему пользователи сети. Ему припомнили его нарциссическое поведение и предположили, что он это делает специально, поскольку таким не является.

"Так да! Это защита моя! Но я услышал, спасибо", — ответил Дантес.

Также, певцу написали о том, что им не нравится то, что он поет. В свою очередь Дантес написал, что подумает над этим.

Далее Дантеса обвинили в том, что он живет на деньги своей жены Нади Дорофеевой и позволяет над собой шутить на вечную тему.

"Иногда нужно давать людям подумать, что они лучше тебя", — ответил артист.

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