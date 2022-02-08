Как сообщает Politeka.net, 34-летний юморст и сценарист Александр Эллерт, ставший победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, часто общается с поклонниками в своем Instagram.

На этот раз Эллерт опубликовал сторис, в котором оставил специальное окошко для вопросов поклонников.

Так, избранник Ксении Мишиной начал отвечать на вопросы в видео-формате, но картинка была черно-белая. Эллерта спросили, что у него сейчас на душе и он решил ответить в привычной себе манере, с юмором.

"Конечно, болит... Потому что не знаю, где купить кисель", - совершенно серьезно сказал Эллерт.

Заметим, что на видео он выглядел осунувшимся и похудевшим.

Напомним, что после окончания "Холостячки" Эллерт и Мишина продолжили отношения и жили вместе, но впоследствии объявили о разрыве. В одном из интервью Александр признался, что переживал депрессивное состояние.

"Все одновременно упало на голову – личные проблемы, попал на деньги", – рассказал экс-возлюбленный Ксении Мишиной.

Правда, юморист не сказал, связано ли его состояние с тем, что они с Ксенией разошлись, но большинство поклонников думает именно так.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина попала в отвратительную ситуацию в салоне маникюра: "Девочки, имейте в виду...".

Напомним, что Эллерт после расставания с Мишиной похвастался достижением: "Дают ли Оскар за...".

Также Politeka писала, что Эллерт пожаловался украинцам на неожиданную проблему и позавидовал Кошевому с Ткачом: "Ненавижу".