Актриса Ксенія Мішина, зірка першого сезону "Холостячка", показала, яка біда з нею сталася під час манікюру, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса, яка була першою "Холостячкою". І хоч стосунки з переможцем Олександром Еллертом у зірки не вдалися, зате за артисткою почали стежити сотні тисяч фанатів в Instagram, а в минулому році Ксенію запросили бути суддею шоу "Україна має талант". А на нових сторіс Мішина розповіла про Салон краси, де вона нарвалася на грубість.

"Прийшла якось в цей манікюрний салон, на мене накричали за те, що мені не сподобалися нігті, що поплили. Мала сміливість запитати чисті у них інструменти, яке хамство дозволила собі майстер у відповідь: ) і мої нігті були названі огризками, і я повинна була бути вдячна за те, що хоч якось мені покрили їх)))", - написала Мішина.

На другому сторіс Ксенія попередила своїх фанаток:

"Це звичайно було давно. Але дівчатка, майте на увазі, що таке тут можливо, а може вже і ні".

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