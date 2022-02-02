Переможець шоу" Холостячка " Олександр Еллерт, який розійшовся з Ксенією Мішиною, розповів про своє досягнення, поділившись у блозі.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став популярним блогером після участі в шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. І хоч з актрисою відносини Олександру не вдалося побудувати, за зіркою тепер стежать більше 300 тисяч фанатів в Instagram. Цього разу він там опублікував фото, на якому стояв поруч з режисером Владом Климчуком.

"У мене дебют! Я в кіно знявся)

Не знаю, чи дають Оскар за 7 слів і 15 секунд Божественної гри, але крутий досвід я вже отримав!

А ще крутий режисер Влад Климчук нової української комедії.

Чим він крутий? Почали знімати мою репліку і близько п'яти дублів, щось його не влаштовувало ... Моя подача! З нею все клас, але не для кіно... І не дивно, я третину життя грав у квк/ліга сміху, де є реакція глядача, сцена, вайб залу... Також позначається моя робота провідним, в ході якої ти орієнтуєшся і на гостей... бачиш емоції... контролюєш баланс взаємодії... зважаєш різні фактори і виходячи з них подаєш інформацію... в лайв... на знімальному майданчику все інакше!

Перед черговою спробою підходить Клим: "ти в кадрі один! Нікого немає! Грати не для кого! Скажи собі! Тільки собі! Думка вголос! Пробуй!».

Камера, мотор, мої 15 секунд, знято. Вау! Знайти підхід, пояснити, правильно підказати, направити ... зможе тільки людина, яка знає, що робить. Ось чим він крутий", - написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, кум, пишаємося"," талановитий у всьому", " Вітаємо з дебютом! Дуже цікаво дізнатися ще про один талант талановитого Еллерта!", "Красава у всьому!!!".

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