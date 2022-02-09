Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко прославился как участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там он дошел до финала, однако "Холостячка" отвергла его. Как известно, сейчас Тригубенко не в отношениях, и он решил поделиться опытом знакомств-онлайн.

"Это было 2 года назад и меня хватило на 1,5 месяца. Я тогда болел, и мой друг мне посоветовал тогда зарегистрироваться в Тиндере, чтобы тебе было веселее. Ну и я пока болел, зарегистрировался. И когда я выздоровел, начал ходить на эти свидания, как на работу", — выдал экс-финалист "Холостячки".

"В общем, у меня было свиданий 10 наверное. И я заметил, что я не могу по фотографиям, по перепискам, понять и почувствовать человека, его энергетику, и так далее", — рассказал Тригубенко.

"Каждый раз, когда я приходил на встречу - это был совсем не тот человек, которого я ожидал увидеть. И после этого я понял, что знакомства онлайн это вообще не моя история. Я всё-таки люблю по-старинке. Когда есть какая-то искра, какая-то магия, какое-то вот такое кино", — поделился Алексей Тригубенко.

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