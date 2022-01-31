Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко получил известность благодаря проекту "Холостячка", в котором боролся за сердце Ксении Мишиной. Однако, он был отвергнут актрисой. После этого Тригубенко стал известным блогером на платформе сети Инстаграм, где часто общается со своими поклонниками. На этот раз экс-финалист "Холостячки" решил ответить на несколько вопросов. На кадрах Тригубенко откровенно рассказал, кем хотел стать в детстве.

"Честно, в детстве, я хотел стать каскадером. Мои любимые передачи по телевизору были, это когда, парни на машинах переворачивались, прыгали через огонь и вот я хотел быть таким человеком. В детстве мне даже велосипед было покупать опасно, поэтому я очень люблю экстримальный спорт", — рассказал Алексей Тригубенко.

Также, экс-участник "Холостячки" рассказал, кто о нём заботится.

"Тётя Наташа убирает, рестораны готовят. Конечно, хочется приехать домой, а там, чтобы тебя ждал любимый человек. Вместе готовить, обсуждать дела, смотреть фильмы...всё будет", — поделился Тригубенко.

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