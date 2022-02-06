Як пише Politeka.net, Маша Кравець - 18-річна дочка Олени Кравець, яка стала справжньою зіркою"Квартал 95". Дівчина вже кілька років знімає окремо житло від батьків, живучи з подружкою. Як зізнавалася Олена, Маші запропонували такий варіант самі батьки, адже після народження двійнят стало мало місця в будинку. Дочка Кравець обожнює танці, а ще веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Махати показала, який образ вибрала для дня народження подружки. На фото дочка Кравець була в кофтині і шкіряних штанях. На інших фото можна побачити красуню з подружками.
"Ось такі красиві ми були на неймовірному святі на честь дня народження", - написала Махати.
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Фанати поставили сотні лайків, включаючи Еліну Мбані і дружину Євгена Кошового, а також написали коментарі:
"Кайф", "Моя дівчинка", " О, Боги. Красуні мої улюблені", "Вау, ти Краса", "шикарна", "стоїмо з подружками класними, ручки завжди в кишені))", "фігура вогонь".
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