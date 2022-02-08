Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила, рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в Instagram 24-летняя жена победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила девочку Элизабет, рассказывает поклонникам о своих буднях.

Как известно, семья Сасанчиних недавно заболела коронавирусом, а Иванке с маленькой дочерью пришлось даже некоторое время побыть в больнице. Недавно они вернулись домой. Иванка Сасанчин рассказала, что еще в больнице у нее сильно болел живот, поэтому после выздоровления она сразу обратилась к врачам и поделилась с поклонниками неутешительной новостью.

"Мне сказали, что у меня киста на правом яичнике. Это уже по счету пятый или шестой раз на одном и том же самом яичнике у меня появляется киста из-за моих нерегулярных критических дней. Думала, что после родов, после операции, после ковида немного отдохну. Ага, на тебе сразу второе", - поделилась Иванка Сасанчин.

Напомним, что 30 декабря 2021 года у девушки начались схватки, но врачи были вынуждены сделать кесарево сечение, потому Иванка еще восстанавливается после операции.

Ранее Politeka сообщала, что соперник Сасанчина вырос и вернулся на "Голос країни", как теперь выглядит Царь: "Уже не тот маленький Миша".

Напомним, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения.

Также Politeka писала, что пораженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке: "Еще одного бейбика".