Як передає Politeka.net, дружина Романа Сасанчина на своїй сторінці в Instagram поділилася зворушливими сімейними кадрами.

Роман та його кохана Іванна уклали шлюб 2 грудня 2021 року, а 30 грудня вони стали батьками – на світ з’явилася їхня перша дитина. Дівчинку назвали Елізаберт.

В новому пості Іванна Сасанчин поділилася кадрами з хрестин, які відбулися раніше.

«Моя найдорожча дівчинка, люблю тебе усім серцем», - написала вона.

Зворушені користувачі мережі вітають молоде подружжя та бажають щасливого життя їхній доньці.

«Маленька принцеска», «Красуня», «Іванко, твоя донечка просто прекрасна❤, хай росте здорова та щаслива», «Це таке щастя!! Вітаємо», «Здоров'я. Вашій крихітці», «Неперевершена Маленька крихітка», «Яка гарнюня», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Сасанчин захворіна на коронавірус і з маленькою донечкою потрапила до лікарні.

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