Як передає Politeka.net, переможниця "Холостяка" Даша Квіткова вирушила зі своїм чоловіком Микитою Добриніним та їхнім сином Левом відпочивати на Сейшельські острови. Перед від'їздом, Квіткова вирішила поділитися останніми фото розкішного відпочинку на березі океану. Вона постала перед камерою в чорному купальнику, який підкреслює її шикарну фігуру.

"зі мною буде серйозна розмова, якщо я не виставлю всі кадри, які встиг зробити мій чоловік за цей відпочинок 😅



тому, чому б не зробити Третій пост за годину", — підписала фото Даша Квіткова.

Під фото розгорілося обговорення того, як знайти такого чоловіка, який буде терпіти бажання дружини - робити фотографії. У відповідь на це Квіткова залишила свій коментар.

"Ой, дівчатка. Мій чоловік страждає, правда. Але я навчила робити мільйон фото, щоб точно щось вибрати", - відповіла дівчатам дружина Добриніна.

Також, в коментарях під фото відзначили, шикарну фігуру дівчини: "та норм фігура, все ок, враховуючи те, що вона народила півроку тому. Не чіпляйтеся, за собою дивіться", "Фігура просто супер", "Хочемо ще таких шедеврів, фігура вогонь", "Дуже красива фігура, чоловік зловив кадр як художник, гріх не показати"

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