"Холостяк" Микита Добринін, який зараз з дружиною Дашею квітковою і піврічним сином відпочиває на Сейшелах, показав, як насолоджується відпочинком.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін - успішний український бізнесмен, який був кілька років тому головним героєм "Холостяка". Зірка на проекті обрав переможницею Дашу Квиткову, на якій у підсумку одружився і у пари нещодавно з'явився син, якого назвали Лівий. Не забуває Микита і про Instagram, де цього разу показав, як відпочиває з малюком на Сейшельських островах.

На кадрах Микита з сином сиділи в піску. Добринін нахилився над малюком, поки він щось виглядав.

"Наш open air Kids club", - написав Микита.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже класна сімейна атмосфера", "красиві", "Мілота", "Мілота яка", "ви гарний ТАТО", "Хороший батько", "ви дуже милі", "Татусь і синуля", " щоб всі дітки мали таких дбайливих тат як ви))))", "Як би руки облизати".

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав фото з островів і поділився думками про зовнішність і красу

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