Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал поклонникам о премьере новой комедии "Велика прогулянка", в которой сыграли Елена Кравец и Ирина Гатун.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач часто делится с поклонниками интересным контентом и показывает различные рабочие моменты.

На этот раз Ткач поделился видеороликом со звездой "Женского квартала" Ириной Гатун. Дело в том, что Юрий Ткач и Гатун сыграли супругов Толю и Раю Наливайченко в комедии "Велика прогулянка", которую 24 февраля покажут в кино.

По сценарию Ирина Гатун, играющая Раю, спросила у Ткача, где вторая передача в машине.

Ткач отреагировал очень эмоционально.

"Между первой и третьей", - раздраженно сказал герой Юрия.

"Серьезно?", - съязвила Рая.

"Рая, да давай уже езжай. "Велика прогулянка" вот-вот начнется, а ты тронуться не можешь", - крикнул герой Ткача Толя Наливайченко.

Ранее Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" озадачил признанием и показал фото: "В вашем случае микрофон и голова...".

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" удивила мастерством растяжки в обтягивающем комбинезоне: "Красотка".

Также Politeka писала, что Ткач и Елена Кравец устроили громкие "разборки", Сердючка тоже в деле: "Это наша поляна".