Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач часто делится с поклонниками интересным контентом и показывает различные рабочие моменты.
На этот раз Ткач поделился видеороликом со звездой "Женского квартала" Ириной Гатун. Дело в том, что Юрий Ткач и Гатун сыграли супругов Толю и Раю Наливайченко в комедии "Велика прогулянка", которую 24 февраля покажут в кино.
По сценарию Ирина Гатун, играющая Раю, спросила у Ткача, где вторая передача в машине.
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Ткач отреагировал очень эмоционально.
"Между первой и третьей", - раздраженно сказал герой Юрия.
"Серьезно?", - съязвила Рая.
"Рая, да давай уже езжай. "Велика прогулянка" вот-вот начнется, а ты тронуться не можешь", - крикнул герой Ткача Толя Наливайченко.
Ранее Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" озадачил признанием и показал фото: "В вашем случае микрофон и голова...".
Напомним, что блондинка из "Женского квартала" удивила мастерством растяжки в обтягивающем комбинезоне: "Красотка".
Также Politeka писала, что Ткач и Елена Кравец устроили громкие "разборки", Сердючка тоже в деле: "Это наша поляна".